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"Мне предстоит долгий путь". Известная топ-модель сообщила, что у нее рак

Вторник 17 сентября 2024 10:55
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"Мне предстоит долгий путь". Известная топ-модель сообщила, что у нее рак Бьянка Балти (фото: instagram.com/biancabalti)
Автор: Иванна Пашкевич

Итальянская модель Бьянка Балти сообщила, что у нее обнаружили рак яичников третьей стадии. Два года назад она прошла через профилактическую мастэктомию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

40-летняя модель опубликовала несколько фото из больничной палаты.

"В прошлое воскресенье меня положили в отделение неотложной помощи, где выяснилось, что боли в животе вызваны раком яичников третьей стадии. Это была неделя, полная страха, боли и слез, но прежде всего любви, надежды, смеха и силы. Меня ждет долгий путь, но я знаю, что преодолею его", - поделилась она.

&quot;Мне предстоит долгий путь&quot;. Известная топ-модель сообщила, что у нее рак&quot;Мне предстоит долгий путь&quot;. Известная топ-модель сообщила, что у нее рак

Бьянка Балти (фото: instagram.com/biancabalti)

По ее словам, у нее так много сил, что она готова поделиться ими со всеми, кто в них нуждается, прежде всего со своими дочерьми.

Два года назад Бьянка Балти, подобно Анджелине Джоли несколькими годами ранее, прошла через профилактическую двойную мастэктомию после обнаружения у нее генетической мутации Brca1.

Эта мутация значительно увеличивает вероятность развития рака груди или яичников (а иногда и обоих заболеваний). Однако звезда тогда решила не удалять яичники, поскольку надеялась еще родить детей.

&quot;Мне предстоит долгий путь&quot;. Известная топ-модель сообщила, что у нее рак

Бьянка Балти (фото: instagram.com/biancabalti)

Профилактическую операцию Балти перенесла, как сама рассказывала, из-за того, что не готова была рисковать: она не могла себе позволить заболеть, потому что должна была обеспечивать своих дочерей.

Их у нее две: Матильда - от бывшего мужа Кристиана Лучили и Мия от нынешнего мужа Мэтта Макроя, на котором они поженились в 2017 году.

&quot;Мне предстоит долгий путь&quot;. Известная топ-модель сообщила, что у нее рак

&quot;Мне предстоит долгий путь&quot;. Известная топ-модель сообщила, что у нее рак

&quot;Мне предстоит долгий путь&quot;. Известная топ-модель сообщила, что у нее рак&quot;Мне предстоит долгий путь&quot;. Известная топ-модель сообщила, что у нее рак

Бьянка Балти с детьми (фото: instagram.com/biancabalti)

Ранее стали известны новые подробности борьбы Чарльза III с раком.

Также Инна Мирошниченко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем у приемного сына.

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