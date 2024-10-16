Повернення ангелів: як пройшов перший за шість років показ Victoria's Secret (фото)
Victoria's Secret знову запускає свої легендарні модні шоу, які були припинені протягом шести років. Перше дефіле за цей період відбулося 15 жовтня і продемонструвало нові погляди та зміни у філософії бренду.
Як пройшло шоу - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Чому перестали проводити шоу
З 1995 по 2018 рік Victoria's Secret тішила своїх фанатів унікальними модними показами, на яких моделі в образі "ангелів" дефілювали під музичні виступи відомих артистів.
Ці шоу приваблювали мільйони глядачів на YouTube, а самі моделі ставали справжніми суперзірками. Проте з початку 2010-х бренд зіштовхнувся з критикою за застарілі стандарти краси, і громадськість почала вимагати більшої інклюзивності та бодіпозитиву.
У відповідь на тиск з боку суспільства компанія прийняла рішення відмовитися від показів, пообіцявши знайти нові способи взаємодії з аудиторією.
Однак, незважаючи на зусилля з пошуку альтернативних підходів, Victoria's Secret не змогла повністю замінити концепцію своїх шоу. І ось, через шість років, бренд знову повертається.
Хто вийшов на подіум
На подіум знову вийшли легенди модної індустрії - Кейт Мосс, Карла Бруні, Тайра Бенкс, Джіджі і Белла Хадід, а також дебютували нові обличчя, як-от Анок Яй, Ліла Мосс, Девін Гарсія і моделі plus-size. Показ супроводжувався музичними виступами, серед яких виступала Шер.
Показ Victoria's Secret 2024 (фото: Getty Images)
Де проходив показ
Цього разу модний показ відбувся в Нью-Йорку на Бруклінській військово-морській верфі, а глядачі в усьому світі мали змогу слідкувати за ним через соціальні мережі - Instagram, YouTube і TikTok.
Глядачі також могли приєднатися до показу і одночасно в режимі реального часу купувати в магазині Amazon Fashion образи, які дебютували на подіумі.
Показ Victoria's Secret 2024 (фото: Getty Images)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Victoria Secret, voguemagazine у соцмережі X.