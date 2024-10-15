Тренер моделей Victoria's Secret раскрыла 5 секретов стройности манекенщиц

Тренер моделей белья Victoria's Secret рассказала, какие физические упражнения помогают быть в форме его подопечным.

Как тренируются перед показом знаменитые манекенщицы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

5 правил стройности моделей Victoria's Secret

Меган Роуп, тренер "ангелов" и основательница The Sculpt Society, клиентами которой являются Карли Клосс и Миранда Керр, поделилась 5 секретами стройности ее подопечных.

1. Упражнение боковое извлечение

Чтобы укрепить руки и открыть грудь и плечи, Меган рекомендует это упражнение.

Начните с разведения локтей сбоку от тела ладонями вверх. Теперь вытяните руки в стороны ладонями назад. Роуп предлагает создать сопротивление, представив, как вы двигаетесь в воде брассом. Сделайте 24 повторения.

Упражнение боковой подъемник (Скриншот)

2. Выпады

Чтобы укрепить ноги и ягодицы, ничто не сравнится с выпадом. Начните с отвода правой ноги назад и скручивания пальцев. Согните оба колена, вдыхая вниз. Теперь, удерживая вес в переднем аду, встаньте, выдыхая подъем. Повторите 12 раз перед переходом на левую сторону.

3. Планка

Начните в положении планки, задействовав корпус и опустив ягодицы. Перекрестите колено противоположным локтем и повторите восемь раз, прежде чем сменить сторону. Выполните не менее 8 раз.

Роуп говорит, что это упражнение для всего тела отлично подходит для развития основной силы.

Упражнение укрепляет тело (Скриншот)

4. Птичка-собака

Начните в положении на столе, с ровной спиной и изогнутыми коленями. Держа бедра на одном уровне, вытяните правую ногу назад, вытянув левую руку прямо перед собой. Теперь согните правое колено к груди и приведите левый локоть к нему. Повторите 12-24 раза, прежде чем перейти к левой ноге и правой руке.

Упражнение отлично укрепляет сердцевину и низ, улучшает осанку и поможет облегчить боль в пояснице.

5. Скручивание

Начните на спине, согните колени под углом 90 градусов над бедрами. Поместив руки за голову, поднимите плечи к животу. Коснитесь правой ногой об пол и поверните ее на высоту бедра. Повторите 12 раз, а затем перейдите на левый бок.

Упражнение скручивания (Скриншот)