ua en ru
Вс, 19 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Потап ответил, когда вернется в Украину

Воскресенье 19 января 2025 20:30
UA EN RU
Потап ответил, когда вернется в Украину Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский рэпер и продюсер Потап объяснил, почему он не проживает в Украине во время войны и когда планирует вернуться.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Так, артист недавно отправился в США, где весной планирует провести концертный тур.

В своих соцсетях он поделился фото из аэропорта и рассказал о своей поездке в Америку.

"Я лечу в США. Угадайте почему?", - обратился к фолловерам Потап.

Потап ответил, когда вернется в Украину

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Один из пользователей сети под постом рэпера поинтересовалась у него, почему он находится не на родине, где продолжается российско-украинская война.

Артист ответил, что уже возвращался домой, намерен приехать еще раз, но потом снова поедет за границу.

"Был, вернусь, потом снова поеду", - ответил рэпер.

Потап ответил, когда вернется в Украину

Скриншот

Напомним, что на момент начала полномасштабного вторжения России Потап вместе с женой Настей Каменских и их матерями находился в Барселоне. В Украину он вернулся только через семь месяцев.

Хотя впоследствии артист показывал "контракт добровольца теробороны", сейчас он продолжает работать за рубежом.

К слову, ранее известный продюсер сказал, есть ли у Потапа будущее в Украине.

Также украинский рэпер объяснил, почему ему жаль Потапа, которого он называл "барселонской ТрО".

Читайте РБК-Украина в Google News
Потап Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю