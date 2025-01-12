Известный продюсер сказал, есть ли у Потапа будущее в Украине

Украинский музыкальный журналист, продюсер и предприниматель Виталий Бардецкий высказался о будущем рэпера Потапа, который отсиживается во время войны за границей, на украинской сцене.

Так, по мнению Виталия, у Потапа нет шансов вернуться в шоу-бизнес. Артист, говорит продюсер, сейчас "находится вне контекста".

"Он просто уже не понимает, что здесь происходит. Конечно, у него будет всегда какая-то аудитория, пожалуй, небольшая и маргинальная. Но на тот уровень, на котором был, он точно не вернется. Попмузыка отличается тем, что ты, как автор, очень четко можешь почувствовать то, что людям нужно, а Потап уже находится вне контекста. Он пытается, я видел, как он делал попытки в TikTok", - сказал Бардецкий.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер, говорит журналист, совсем не чувствует, что нужно его аудитории. Он отметил, что артист может иногда пытаться предложить что-то новое, что, по его мнению, точно будет популярным, но это все "мимо кассы".

"Он всегда очень четко мог понять, что надо аудитории, а тут он что-то забрасывает, и думает, что это сто процентов сработает, а все мимо кассы. И даже его сторонники говорят: "Вася, шо ты, гонишь", - говорит Виталий.

Предприниматель также отметил, что украинцы, которые с 2022 года находятся за границей, не всегда понимают реакции тех, кто живет в Украине. Он подчеркнул, что поп-музыка не вечна, и если артист не попадает в ритм с аудиторией, это может негативно повлиять на его карьеру.

"Я не знаю, украинцы, которые уже два с половиной года находятся за пределами Украины, или только приезжают сюда, и даже те, которые постоянно просыпаются там с мыслью об Украине и войне, не сразу могут понять наши реакции, потому что у нас уже даже словарь меняется, мы меняемся. А поп-музыка - это же не вечная музыка. Сегодня ты один раз не попал, второй раз не попал... и все", - прокомментировал Бардецкий.

Продюсер также отмечает, что в Украине сейчас активно формируется новая музыкальная сцена, и что звучание и стиль музыки, которые предлагал Потап, стали устаревшими, особенно для младших поколений.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Он считает, что многие новые артисты, которые пока не получили широкого признания, используют совсем другие звуковые элементы и ищут новые формы выражения.

Продюсер верит, что этот процесс приведет к возникновению целостной украинской музыкальной сцены, где будут представлены не только несколько имен, но и богатый спектр новых артистов и стилей.

Он интуитивно чувствует, что что-то большое происходит в музыке, и надеется, что это новое звучание принесет позитивные изменения в украинскую музыкальную культуру.

"Я думаю, что этот музыкальный артистический молодняк, который сейчас здесь развивается (а в их жизни все настолько спрессовано), придет с каким-то совершенно новым саундом. Я очень на это надеюсь. Я интуитивно чувствую, что что-то происходит", - признался Виталий.