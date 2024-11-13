Потап рассекретил, где сейчас находится, и обратился к фанатам: "Будьте терпеливы"

Где сейчас Потап

Муж Насти Каменских обнародовал в блоге кадр, на котором появился на фоне пейзажей ОАЭ. В подписи на фото он оставил отметку с геолокацией, а также сделал заявление.

"Доверие требует времени, а время - доверия. Будьте терпеливы, и вы победите", - написал знаменитость.

На фото можно увидеть, как Потап смотрит в сторону. Он позировал в черном поло, а в руках держал песочные часы.

Что известно о позиции и скандалах Алексея Потапенко

После начала полномасштабного вторжения, накануне великой российско-украинской войны, рэпер вместе со своей избранницей, мамой и мамой Насти Каменских выехали в Испанию.

После этого они не раз записывали ролики в поддержку Украины и призывали россиян остановить агрессию против нашей страны. Позже стало известно, что звезда записывался в терробороны и показывал в сети скриншоты соответствующих документов. Но потом свои слова никак не комментировал.

Контракт Потапа о вступлении в ТРО (фото: instagram.com/realpotap)

Сейчас, как можно понять из его соцсетей, артист активно строит карьеру за рубежом, занимается созданием нового музыкального творчества, а также в постах делится дальнейшими планами.

Нередко в комментариях под постами украинцы продолжают возмущаться из-за такой позиции исполнителя, и об этом они пишут прямо. Например, недавно Потап попал в скандал после того, как спародировал Винника. Последний накануне премьеры своей песни записал обращение к украинцам, во время которого передал им "глоток свежего воздуха из Германии".

Потап отреагировал на такой поступок коллеги пародией, и волна критики не заставила себя долго ждать. Многие пользователи поинтересовались, почему Потап так же, как и Олег, продолжает быть за границей и не возвращается в родную страну. Тот, в свою очередь, ответил им едкими комментариями и в одном из таких назвал себя "заслуженным предателем Украины".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, также Потапенко попал в скандал из-за отдыха в Дубае с россиянами. Он посещал элитное заведение, и его там обслуживал известный шеф-повар Нусрет Гекче. Это произошло в ноябре прошлого года. Еще Потап появлялся в афише одной из зарубежных мер как "артист российского ретро".

Ранее музыкант оскандалился и выпуском украиноязычной песни "Волонтер". Его раскритиковали из-за текста, который, по словам многих соотечественников, оскорбил работу, которую каждый день выполняют волонтеры.

К слову, Потап обрел известность как участник группы "Потап и Настя", в которой выступал вместе с Настей Каменских. После распада дуэта оба артиста начали сольный путь.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)