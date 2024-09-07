"Заслуженный предатель Украины": Потап ответил хейтерам после пародии на Винника

Потап, который недавно удивил подписчиков пародией на Олега Винника, получил из-за этого волну хейта . Его, равно как и звездного коллегу, раскритиковали из-за позиции относительно войны в Украине, а также пребывания за границей.

Однако Потапенко не стал отмалчиваться, и в комментариях под своим видео у TikTok активно пообщался с юзерами. Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что написал Потап

Многие пользователи сети поинтересовались, почему Потап записал пародию на Олега Винника, где тот, напомним, показался в Германии на своем балконе и передал "глоток свежего воздуха" соотечественникам.

Муж Насти Каменской записал ролик под голос Олега, и бурная реакция в комментариях не заставила себя ждать. В частности, многие украинцы отметили, что Потап ничем не лучше Винника, ведь так же как и тот, пересиживает полномасштабную Войну за пределами родной страны.

"Мои люди" в исполнении еще одного уклониста", - написал один из юзеров.

"На сцене Октябрьского дворца - Заслуженный предатель Украины", - ответил на это Потап.

Скриншоты из видео

Однако были и те, кто отметил такую самокритику и самоиронию со стороны Потапенко. Кроме того, некоторые пользователи сети оценили, что Потап так активно отвечает на комментарии, даже хейтерские.

"Я не фанатка Потапа, но мне нравится, как он отвечает на комментарии, даже злые - с юмором".

"Да это же наш ласковый хейт соловьиный. Как тебя не любить, хейтер мой?" - заметил рэпер.

Комментарии пользователей и Потапа (скриншоты)

Вот еще некоторые комментарии под роликом, которым на днях поделился известный украинец. А также ответы рэпера:

"Алексей, мы хотим, чтобы ваши песни стали гимном" - "Они и так го*но"

"Винник и Потап - вишенки на веточке" - "Мамины сережки"

"Комментарии Потапа Потара - это произведение искусства" - "Потара - это смесь Ротару и Потапа"

"О какой любви ты говоришь? Разве что к деньгам! - "Любовь к женщине, любовь к детям, к родному краю"

"Брат Винник воскрес!" - "Воистину Воскрес!"

"У тебя сегодня челлендж "Ответы на каждый комментарий"? - "Только на проплаченные"

"Еще и заморачивается - отвечает" - "Люблю людей"

"Такой же" - "Но с изюминкой"

"Потап, что за приколы?" - "Господин Олег, извините, просто секунда сельского хозяйства".

Рэпер любит пообщаться в комментариях (скриншот)