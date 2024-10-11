Звезда сериалов признался, что думает об артистах-беглецах: "Не интересно разбираться"

Актер Дмитрий Суржиков, сейчас играющий главную роль в сериале "Коп з минулого", высказался об артистах-мужчинах, которые сейчас находятся за границей и "забыли" о полномасштабной войне РФ против Украины. По его мнению, за это время люди должны определиться, на какой они стороне.

Дмитрий высказался о медийных скандалах вокруг выехавших за границу артистов-мужчин. В настоящее время известно, что за пределами Украины находятся, в частности, Потап, Александр Эллерт, Влад Яма, Артур Ханумак, Паша Бумчик, Андрей Щегель, Юрий Фалеса и другие.

И, по мнению Суржикова, сейчас все эти известные персоны должны определяться. Сам он вообще не реагирует на медийные скандалы, потому что они его не касаются.

Звезда сериалов сказал, что думает о беглецах (фото предоставлено пресс-службой)

"Тем более, если человек уехал… Мне вообще, не интересно разбираться, что там и как, если человека нет в стране. Если в начале вторжения это можно было как-то объяснить тем, что не все адаптировались сразу к войне, психика не воспринимала, нужен было время, то сейчас - извините… Нас уже третий год убивают, уничтожают наши города и села - можно понять, с кем ты", - отметил актер.

Также Суржиков признался, верил ли он до 24 февраля 2022 в то, что начнется полномасштабная война. По мнению артиста, не все могли представить, что однажды такое произойдет.

"Она (война) шла у нас локально и скрыто - в виде русского языка. Но накануне так много об этом говорили и писали, что часть общества верила, что произойдет война, а другая часть - нет. Я сам не верил, что пойдут танки и полетят ракеты, что они начнут убивать людей и уничтожать все, что у нас есть… Может, не хотел верить, что с нами такое произойдет», – объяснил Дмитрий.

По словам актера, адаптироваться к войне невозможно. И сейчас он понимает, что такой беззаботной жизни, которая была до полномасштабного вторжения, может уже и не быть.

Известный актер признался, верил ли в начало полномасштабной войны (фото предоставлено пресс-службой)

Кто такой Дмитрий Суржиков

Актеру 44 года, он родился в Мариуполе. Свою карьеру Суржиков начал в 2004 году, после окончания Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Дмитрий снимается в кино и сериалах, а еще - выступает на сцене театра. Суржиков женат. Сейчас он практически не рассказывает о своей личной жизни.