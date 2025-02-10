Потап дал интервью россиянину Дудю: реакция звезд на "зашкварные" заявления певца-беглеца

Jerry Heil

"Прошу вас всех НЕ СМОТРЕТЬ интервью Потапа для Дудя. И этим самым 1) не продвигать российский канал 2) не продвигать псевдоукраинский контент 3) не поднимать просмотры ролика, а значит заработок россиянина, который платит налоги", - призвала певица. Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Алина Доротюк

"Когда со дна постучали", - коротко выразилась журналистка. Алина Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Миша Лебига

"Я снова передумал. Я так подумал и бл*ть не представляю, что я на стриме смотрю Дудя. И делать это, потому что того хотите вы, я не буду. Я не буду предавать себя. Так что можете ссориться и что хотите делать. Кому интересно, и кто любит Потапа, дождитесь нарезок в TikTok. Мне лично по*уй. Сегодня стандартный стрим с хорошей кринжатиной и норм атмосферой", - высказался блогер. Миша Лебига (скриншот из видео)

Слава Демин

"Хорошей дороги в другой шоу-бизнес, Алексей. Я знал, что снималось это интервью. Для меня это показатель того, что человек сознательно ушел из украинского шоу-бизнеса. Жаль", - написал радиоведущий. Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)

Рамина

"Потап у Дудя... Думаю, блин, все-таки умные люди правильно говорят, что быть украинцем - это не только родиться в Украине и иметь украинский паспорт. Быть украинцем - это образ мышления. Сколько интервьюеров украинских предлагали Потапу записать интервью, в том числе и я неоднократно. Он отвечал, что "ни я, ни мои подписчики к этому не готовы", - прокомментировала поступок продюсера блогерша. Рамина отреагировала на интервью Потапа у Дудя (скриншот)

Екатерина Соляр

Ведущая канала 24 Екатерина Соляр решила продемонстрировать свою реакцию на интервью Потапа с российским журналистом, поделившись забавным видео.

Екатерина Соляр отреагировала на интервью Потапа у Дудя (скриншот)