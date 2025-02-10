Потап дав інтерв'ю росіянину Дудю: реакція зірок на "зашкварні" заяви співака-втікача

Jerry Heil

"Прошу вас всіх НЕ ДИВИТИСЯ інтервʼю Потапа для Дудя. І цим самим 1) не просувати російський канал 2) не просувати псевдоукраїнський контент 3) не підіймати перегляди ролика, а отже заробіток росіянина, який платить податки", - закликала співачка. Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Аліна Доротюк

"Коли з дна постукали", - коротко висловилася журналістка. Аліна Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Міша Лебіга

"Я знов передумав. Я тако подумав і бл*ть не уявляю, що я на стрімі дивлюсь Дудя. І робити це, бо того хочете ви, я не буду. Собі зраджувати я не буду. Так що можете сваритись і що хочете робити. Кому цікаво, і хто любить Потапа, дочекайтеся нарізок у TikTok. Мені особисто по*уй. Сьогодні стандартний стрім з хорошою крінжатіною і норм атмосферою", - висловився блогер. Міша Лебіга (скріншот з відео)

Слава Дьомін

"Гарної дороги в інший шоу-бізнес, Олексій. Я знав, що знімалось це інтерв'ю. Для мене це показник того, що людина свідомо пішла з українського шоу-бізнесу. Шкода", - написав радіоведучий. Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)

Раміна

"Потап у Дудя… Думаю, блін, все-таки розумні люди правильно кажуть, що бути українцем - це не тільки народитися в Україні і мати український паспорт. Бути українцем - це спосіб мислення. Скільки інтерв'юерів українських пропонували Потапу записати інтерв’ю, у тому числі і я неодноразово. Він відповідав, що "ні я, ні мої підписники до цього не готові", - прокоментувала вчинок продюсера блогерка. Раміна відреагувала на інтерв'ю Потапа у Дудя (скріншот)

Катерина Соляр

Ведуча каналу 24 Катерина Соляр вирішила продемонструвати свою реакцію на інтерв'ю Потапа з російським журналістом, поділившись кумедним відео.

Катерина Соляр відреагувала на інтерв'ю Потапа у Дудя (скріншот)