Потап неожиданно заговорил о браке с Каменских: "Беременность никому не мешает"

Скандальный Потап (Алексей Потапенко) высказался о своих отношениях с Настей Каменских. Паре уже давно приписывали развод, но теперь артист убеждает всех, что их браку ничего не грозит.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Потап рассказал в интервью, которое он решил дать на YouTube -канале россиянина Юрия Дудя.

"Нас воспринимают как персонажей из комиксов. Мы живем с людьми все это время, они с нами растут, взрослеют, женятся, рожают детей. А мы с ними все это время, они ждут от нас каких-то драматических событий и ситуаций", - заявил продюсер.

"Но война показала, что отношения личные катализируются или в одну сторону, или в другую: или пары расстаются, или наоборот становятся крепче. У нас в позитивную сторону сработало, мы давно вместе смотрим в одну сторону, так что все в порядке", - утверждает он.

При этом певец заявил, что хочет еще детей. От первого брака с Ириной Горовой у Потапа есть сын, но он мечтает, чтобы наследников ему подарила еще и Каменских.

Потап у Дудя (скриншот)

"Я бы хотел еще четверых. Но тут уже такой вопрос, не только ко мне, ко Вселенной я имею в виду. Она (Настя) тоже очень хочет детей. Мы хотим детей, мы работаем на этим, нам очень нравится процесс", - сказал артист.

По словам Потапа, если Каменских будет беременна, это не помешает ее карьере. Сам же он, говоря о вероятном пополнении, готовится "сворачивать горы" ради малыша.

"Беременность никогда никому не мешает. Во-первых, к этому никогда ты не можешь быть готов, и никогда не будешь готов. Во-вторых, всегда беременность воспринимается как какое-то бремя... Но зачастую беременность срабатывает по-другому, она помогает всем: и семье, и развитию. Это толчок вперед, это супер-мотивация. Ты ради новых деток в своей жизни перевернешь горы", - утверждает Потап.