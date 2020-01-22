У Києві квартирні аферисти ошукали українців на півмільйона: що вигадали шахраї

Аферисти в Києві обманювали з орендою житла (колаж РБК-Україна)

У центрі Києва аферистки промишляли орендою житла

У Києві шахраї влаштували аферу з нерухомістю і ошукали десятки людей, "здаючи" їм житло в оренду в центрі столиці. Правоохоронці викрили ділків та з'ясували, що вони вже займалися подібним в Харкові.

"Копи" затримала двох жінок 25 і 34 років, які давали оголошення про здачу житла на сайтах безкоштовних оголошень. Вони брали передоплату за перший та останній місяць, але коли орендарі намагалися ввійти в житло, то потрапити туди не могли.

Усього шахрайки ошукали довірливих українців на суму понад півмільйона гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно жінок за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, направлено в Печерський районний суд Києва.

За словами начальника Печерського управління поліції столиці Андрія Дуброва, аферистки орендували на вулиці Еспланадній офіс, де і почали займатися обманом.

"Контора пропонувала квартири в оренду, але саме житло клієнтам не показували. З клієнтами підписували договір, брали з них плату за перший і останній місяць. Тобто, йшлося про суми в 13-14 тисяч гривень з кожної людини. Після цього клієнту надавали адресу і чоловік вирушав у квартиру. Але адреси були нереальними!", - розповів правоохоронець, передає "Сьогодні".

Коли ж клієнт повертався в офіс і висловлював обурення, то шахрайки демонстрували підписаний договір про надання інформаційних послуг "і не більше".

"Але в розмові вони пропонували людям квартири в оренду. Тобто, було скоєно шахрайство. Розслідуючи цей злочин, довелося робити навіть контрольну закупівлю послуги", - розкрив Дубров подробиці поліцейської операції.