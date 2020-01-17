Шахраї в Україні: аферисти придумали новий спосіб "розвода" на гроші

Шахраї в Україні (фото: РБК-Україна)

Шахраї в Україні виманюють у довірливих українців гроші

Шахраї в Україні продовжують вигадувати все нові й нові способи обману людей. На вудку аферистів трапляються довірливі громадяни. На жаль, повернути викрадену суму з банківської картки практично нереально, тому варто бути більш пильними і не довіряти неперевіреним людям на сайтах безкоштовних оголошень.

Одна з українок розповіла, як її ошукали на сайті безкоштовних оголошень.Вона хотіла продати дитяче автокрісло.

"Дзвонять і кажуть: "Ми займаємося закупівлею б/у автокрісел. Реставруємо і потім далі собі продаємо. Єдине, що ми не працюємо з готівкою, тільки по безналу. Тому там банківська карта у вас є, щоб скинути гроші? Коли побачите, що кошти прийшли, кур'єр приїде і забере автокрісло", - цитує "Сегодня" дівчину.

Кур'єр до дівчини так і не прийшов, але потім зателефонували нібито з банку і сказали, що картка заблокована і що зараз, дотримуючись інструкцій, співробітник банку допоможе розблокувати картку в телефонному режимі. Потім прийшла смс і гроші з рахунку українки зникли.

"Фактично в онлайні шахраї змусили клієнта заходити у власний інтернет-банкінг. Вони одночасно з нею робили теж саме, а потім, коли вони намагалися з її рахунку списати кошти – прийшов одноразовий пароль SMS і вона в онлайні повідомила його шахраям", - розповів Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації міжнародних платіжних систем.

Психологи відзначають, що зазвичай шахраї телефонують або рано вранці або в кінці робочого дня. У цей час людина ослаблена і може легко піддатися на обман.

Перш ніж відправити свої дані кому-небудь, пам'ятайте, що жоден працівник банку не буде питати вас секретну інформацію по карті. Якщо це відбувається, знайте, що це аферисти.