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Макрон пообіцяв відновити Нотр-Дам де Парі

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 01:23
Макрон пообіцяв відновити Нотр-Дам де Парі
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Вдалося врятувати фасад собору і його вежі

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що потерпілий від пожежі Собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Про це повідомляє Le Figaro.

Президент підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію розвитку подій: вдалося врятувати фасад собору і його вежі.

"Ми всі разом відновимо цей собор", - заявив він.

Зазначимо, французьким пожежникам вдалося зберегти основну конструкцію собору Паризької Богоматері після пожежі. РБК-Україна писало, що обвалились дах і шпиль собору. Раніше Макрон заявляв, що пожежа стала ударом для цілої нації, і що "горить частина нас".

"Нотр-Дам де Парі у вогні. Хвилювання цілої нації, всіх католиків і для всіх французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як ця частина нас горить", - написав Макрон.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі постраждав пожежний. Також в соцмережах опублікували відео пожежі всередині собору Нотр-Дам де Парі. У свою чергу, паризька прокуратура почала розслідування за фактом пожежі в соборі.

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