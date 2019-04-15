Горить частина історії: пожежа в Нотр-Дам де Парі шокувала світ (фото, відео)

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (фото: twitter.com/mr.innovation)

Пожежу в Соборі Паризької Богоматері назвали справжньою трагедією

У Парижі, в Соборі Богоматері (Нотр-Дам де Парі) 15 квітня спалахнула потужна пожежа, в результаті чого вже обвалився шпиль і дах легендарного споруди, одного з головних символів французької столиці. Фасад собору і частина оточуючих його конструкцій встояли. Попередньо причиною загоряння назвали роботи з реставрації католицького храму.

У мережі показано пожежу в режимі реального часу. Також в інтернеті очевидці події публікують фото та відео з місця події.

Пожежу в Соборі Паризької Богоматері (фото: facebook.com/ruslan.dnepr)

На жаль, вогонь завдав пам'ятнику готичної архітектури настільки серйозні ушкодження, що за словами представника собору Андре Фіно - частина будівлі, заснованої в 1163 році, втрачена безповоротно.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (відео: YouTube / RTR TRUTH MEDIA)

Йдеться про несучі конструкції 13 і 19 століть. Справа в тому, що з 1235 року в соборі вносилися великі зміни. У 19-му столітті, під керівництвом Віоллє-ле-Дюка біла відреставрована пошкоджена в Революцію скульптурна частина, відновлені вітражні троянди нефа і зведений новий шпиль замість втраченого.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі 15 квітня (відео: facebook.com/alexeyknignik)

Також представники собору розповіли, що всі частини дерев'яного інтер'єру - у вогні.

Натовпи людей навколо собору Паризької Богоматері співають Аве Марію. Існує ймовірність, що собор вже не врятувати.

Нотр-Дам де Парі є одиним з перших великих готичних соборів c шестичастным нервюрным склепінням. Висота собору становить 35 м, довжина - 130 м, ширина - 48 м. Висота дзвіниць сягає майже 70 метрів.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (відео: YouTube /CBS News)

Зазначимо, що в Нотр-Дам де Парі могли перебувати найбільші християнські реліквії - Терновий Вінець і частина Хреста, з якого зняли Ісуса Христа.

Heartbreaking scenes of Notre Dame cathedral in flames.



London stands in sorrow with Paris today, and in friendship always. #NotreDame pic.twitter.com/jc6z0Oc2P3 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 15 апреля 2019 г.

Відео: twitter.com/SadiqKhan

У той же час за інформацією активіста Андрія Шкіля, реліквії, які були в Нотр Дам, вдалося врятувати.

Свої співчуття у зв'язку з жахливим інцидентом вже принесли лідери кількох держав.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (фото з twitter.com)

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, пожежа стала ударом для цілої нації. У своєму Twitter він написав, що сьогодні горить частина їх самих.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (фото з twitter.com)

Сильна пожежа в соборі Паризької Богоматері не призвела до загибелі або поранення людей. Займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Також було прийнято рішення евакуювати людей з острова Сіте.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (фото з twitter.com)

У соціальних мережах шоковані пожежею в Соборі Паризької Богоматері, яку називають справжньою трагедією.

Співчуття французької нації!

Який жах! Горить частина історії;

Це трагедія;

Палає не тільки велика споруда, але й історія;

Серце кров'ю обливається від вигляду, як гине одна з найбільших і найпрекрасніших споруд з багатовіковою історією;

Який жах! Ми втрачаємо вікову спадщину, яка може розповісти про справжню історію Європи;

Символ французької столиці гине на очах;

У мене в голові не вкладається як можна ось так просто знищити таку велику пам'ятку просто за 2 години. Просто чиясь недбалість. І зникло те, що існувало століттями...

Пожежа в Нотр-Дам де Парі 15 квітня (фото із twitter.com)

Нагадаємо, що у Бангкоку в результаті пожежі в торговому центрі нещодавно загинули три людини і поранені щонайменше вісім чоловік.