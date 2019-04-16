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У Держдепі США схвалили третій саміт Трампа і Кім Чен Ина

Новини » Політика    16.04.2019 - 06:15
У Держдепі США схвалили третій саміт Трампа і Кім Чен Ина
Фото: зустріч Трампа і Ким Чен Ина (whitehouse.gov)

Лідер КНДР хоче зустрітися з Трампом до кінця року

Третя зустріч лідерів Сполучених Штатів Дональда Трампа і Північної Кореї Кім Чен Ина необхідна. Про це заявляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

За словами глави департаменту Майка Помпео, зараз команди обох країн розробляють спільний план зустрічі.

"Наші команди працюють з КНДР, щоб скласти план і намітити шлях вперед. Кім Чен Ин сказав, що хоче це зробити до кінця року", - зазначив Помпео.

Він додав також, що Держдеп хоче прискорити переговори по проведенню третьої зустрічі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп передав лідеру КНДР Кім Чен Ину документ, в якому йдеться про те, що у Вашингтоні чекають повного ядерного роззброєння Північної Кореї.

Відповідно до документа Пхеньян повинен був взяти на себе зобов'язання передати всі свої напрацювання зі створення ядерної зброї Сполученим Штатам, а також знищити балістичні ракети, допустити на свою територію американських і міжнародних спостерігачів.

У свою чергу лідер Серевной Кореї назвав умови для проведння третього саміту з президентом США. За словами Кім Чен Ина, він готовий провести зустріч з американським президентом в разі, якщо США змінять свій підхід до переговорів про денуклеаризації Корейського півострова до кінця цього року.

Кім Чен Ин і Путін можуть зустрітися наприкінці квітня Трамп не проти проведення третього саміту з лідером КНДР
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