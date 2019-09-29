ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Львів пішов під воду: вражаючі фото і відео затопленого міста

STYLERЖиття    29.09.2019 - 11:21
Львів пішов під воду: вражаючі фото і відео затопленого міста
Львів пішов під воду (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Погода не на жарт розгулялася і місто затопило дощами

29 вересня на Львів обрушилася сильна злива, яка миттєво затопила вулиці і ускладнила рух автотранспорту на дорогах. Відповідними публікаціями діляться користувачі соцмережі Facebook.

Як повідомляють місцеві жителі, найбільше не пощастило мешканцям будинків, які були розташовані на перехресті вулиць Сахарова та Вітовського.

Львів затопило зливами (фото: facebook.com/nastya.vinokurova)

"Тим часом, у нас відбувається щорічний традиційний фестиваль - "Свято води на перехресті Сахарова і Вітовського", - написала Настя Винокурова під відео.

Львів затопило зливами (фото: facebook.com/Igor Zinkevych)

Місцеві жителі активно діляться в соцмережах відео пережитого апокаліпсису. До речі, погодні умови призвели до наслідків: відзначається, що в місті встав весь електротранспорт.

Львів затопило зливами (фото: facebook.com/Igor Zinkevych)

Злива в Києві стала рекордною за останні 57 років: усі деталі Жахлива злива всього за годину затопила Чернівці: в мережі показали відео стихії
Новини України ливень
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся