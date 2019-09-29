Львів пішов під воду: вражаючі фото і відео затопленого міста

Львів пішов під воду (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Погода не на жарт розгулялася і місто затопило дощами

29 вересня на Львів обрушилася сильна злива, яка миттєво затопила вулиці і ускладнила рух автотранспорту на дорогах. Відповідними публікаціями діляться користувачі соцмережі Facebook.

Як повідомляють місцеві жителі, найбільше не пощастило мешканцям будинків, які були розташовані на перехресті вулиць Сахарова та Вітовського.

Львів затопило зливами (фото: facebook.com/nastya.vinokurova)

"Тим часом, у нас відбувається щорічний традиційний фестиваль - "Свято води на перехресті Сахарова і Вітовського", - написала Настя Винокурова під відео.

Львів затопило зливами (фото: facebook.com/Igor Zinkevych)

Місцеві жителі активно діляться в соцмережах відео пережитого апокаліпсису. До речі, погодні умови призвели до наслідків: відзначається, що в місті встав весь електротранспорт.

Львів затопило зливами (фото: facebook.com/Igor Zinkevych)