ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Останнє "бабине літо": коли чекати потепління до +17 градусів

STYLERЖиття    16.11.2019 - 19:22
Останнє "бабине літо": коли чекати потепління до +17 градусів
Останнє "бабине літо" (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують потепління до +17 градусів

Погода в Україні 17 листопада буде теплою і сонячною. Синоптики прогнозують потепління до +17 градусів у західних областях нашої країни. При цьому в східних регіонах вночі очікуються заморозки до -1 градуса. Про це повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, найтепліше буде в західних, центральних та південних областях України. Там очікується в середньому +10... +13 градусів в денний час. При цьому виняток становитиме Закарпатська область, де за прогнозами синоптиків максимальна денна температура досягне +17 градусів. На Сході України, як і в північних областях, традиційно більш прохолодно – до +8... +11 градусів. В нічний час температура в цих регіонах опуститься до -1 градуса.

Останнє &quot;бабине літо&quot;: коли чекати потепління до +17 градусів

Погода в Україні 17 листопада (скріншот: meteo.gov.ua)

Протягом усього дня в Україні очікується сонячна погода з мінімальною ймовірністю випадання опадів. Погода також не буде особливо вітряною – синоптики прогнозують пориви вітру до 5-10 м/с.

Останнє &quot;бабине літо&quot;: коли чекати потепління до +17 градусів

Погода восени (ілюстративне фото: pixabay.com)

Народний прогноз: у цей день, побоюючись нечистої сили, люди старались нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили, якщо 17 листопада снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок: якщо їх багато залишалось зимувати, зима очікувалась теплою.

Нагадаємо, що раніше синоптики назвали дату приходу зими в Україну.

Завтра в Україні очікується туман Синоптик розповіла про погоду на вихідних
Новини України Гідрометцентрсиноптикибабье лето
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся