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Сьогодні в Україні без опадів, вдень до +18

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні без опадів, вдень до +18
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві малохмарно, вдень до +11

Погода в Україні у суботу, 16 листопада, буде прохолодою, але сухою на всій території, вдень подекуди температура підніметься до +16...+18. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз по регіонам

За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території країни опадів не очікується. На заході температура повітря коливатиметься від +11 до +18, вночі термометри покажуть від +4 до +10. У північних областях вдень буде прохолодно, від +7 до +10, вночі похолодає до +2...+5. На сході буде також прохолодно, вдень від +6 ло +9, вночі від -1 до +1. У південних та центральних областях вдень очікується від +9 до +13, вночі від +4 до +7. Лише в Одеській області вдень до +16, а вночі від +8 до +10.

Сьогодні в Україні без опадів, вдень до +18

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Опади у Києві сьогодні не очікуються. Вдень термометри киян покажуть від +9 до +11, вночі температура повітря знизиться до +4...+6. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні в Україні без опадів, вдень до +18

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідних, 16-17 листопада. Синоптик прогнозувала переважно хмарну та прохолодну погоду. Через антициклон вночі очікується похолодання до +2...+7 градусів. Також в Україні можливі тумани.

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