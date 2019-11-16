Останні теплі дні: синоптики назвали дату приходу зими в Україну

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро покаже свій суворий норов

Погода в Україні на вихідних принесе жителям країни останні досить теплі дні, коли температура буде перевищувати +10 градусів. Але незабаром синоптична ситуація різко зміниться. Про це свідчать дані Укргідрометцентру і Gismeteo.

Так в суботу, 16 листопада, в країні очікується від +9 до +13 градусів, на Закарпатті +16... +18, а на Сході прохолодніше - від +6 до +9 за Цельсієм вдень, а вночі заморозки до -1 градуса.

В неділю, 17 листопада, ситуація буде практично такою ж, але на Сході потеплішає на 1-2 градуси.

Опади не передбачаються, але буде задувати сильний вітер, на Заході - з поривами.

У Києві на вихідних від +9 до +11, вночі +4... +6 градусів, буде вітряно.

Погода в понеділок, 18 листопада, буде схожа на ситуацію за вікном на вихідних, але в столиці похолодає до +7... +9, вночі +1... +3.

Погода в Україні 16-18 листопада (фото: meteo.gov.ua)

З вівторка, 19 листопада, на всю територію країни прийде похолодання. Температура становитиме від +7 до +11, На Закарпатті від +10 до +14 градусів, в Криму до +12, а на Півночі та Сході +4... +8 і нічні заморозки до -1.

Схожа погодна картина буде в Україні і у середу, 20 листопада.

Погода в Україні 19-20 листопада (фото: meteo.gov.ua)

Судячи з прогнозу погоди для Києва на місяць, найближчі три дні стануть останніми теплими днями. І хоча грудень і обіцяє бути досить м'яким, але до зими варто приготуватися.

З п'ятниці, 22 листопада, в Києві очікується денна нульова температура і заморозки до -5 у нічний час.

Погода в Києві на місяць (фото: gismeteo.ua)