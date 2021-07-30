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"Відвідувати не можна": у лікарні вперше заговорили про стан МакSим

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П'ятниця 30 липня 2021 19:50
"Відвідувати не можна": у лікарні вперше заговорили про стан МакSим Фото: лікарі розповіли про стан МакSим (instagram.com/maksimartist)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Москва в міській клінічній лікарні № 52, де зараз знаходиться російська співачка МакSим (Марина Максимова), вперше прокоментували стан її здоров'я.

Про це повідомляє видання NEW.

Як розповів медперсонал, артистка досі знаходиться в реанімації й відвідувати артистку не можна нікому.

Також в лікарні пояснили, що зараз всі відділення знаходяться в так званій "червоній зоні". Відповідно, саме з цієї причини візити до пацієнтів, це стосується навіть найближчих родичів і заборонені.

"Вона поступила 23 червня і з того моменту знаходиться в реанімації. У нас зараз всі відділення – це "червона зона". Відвідувати не можна нікого, навіть тих, хто знаходиться не в реанімації, а в звичайних палатах", – сказав представник медичної установи.

Раніше ми повідомляли, що виконавиця МакSим поскаржилася на погане самопочуття. Потім після госпіталізації була введена в штучну кому (медикаментозний сон).

Артистці кілька разів здавала тест на коронавірус, однак результат був негативним.

Через деякий час у зірки, яку госпіталізували з пневмонією, виявили уражені на більш ніж 75%.

Також лікарі виявили у співачки захворювання, що вражає печінку. Медики припустили, що співачка давно страждає на цю недугу, і, можливо, вона вже в хронічній стадії.

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Макsим
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