"Відвідувати не можна": у лікарні вперше заговорили про стан МакSим
У місті Москва в міській клінічній лікарні № 52, де зараз знаходиться російська співачка МакSим (Марина Максимова), вперше прокоментували стан її здоров'я.
Про це повідомляє видання NEW.
Як розповів медперсонал, артистка досі знаходиться в реанімації й відвідувати артистку не можна нікому.
Також в лікарні пояснили, що зараз всі відділення знаходяться в так званій "червоній зоні". Відповідно, саме з цієї причини візити до пацієнтів, це стосується навіть найближчих родичів і заборонені.
"Вона поступила 23 червня і з того моменту знаходиться в реанімації. У нас зараз всі відділення – це "червона зона". Відвідувати не можна нікого, навіть тих, хто знаходиться не в реанімації, а в звичайних палатах", – сказав представник медичної установи.
Раніше ми повідомляли, що виконавиця МакSим поскаржилася на погане самопочуття. Потім після госпіталізації була введена в штучну кому (медикаментозний сон).
Артистці кілька разів здавала тест на коронавірус, однак результат був негативним.
Через деякий час у зірки, яку госпіталізували з пневмонією, виявили уражені на більш ніж 75%.
Також лікарі виявили у співачки захворювання, що вражає печінку. Медики припустили, що співачка давно страждає на цю недугу, і, можливо, вона вже в хронічній стадії.