"Відвідувати не можна": у лікарні вперше заговорили про стан МакSим

У місті Москва в міській клінічній лікарні № 52, де зараз знаходиться російська співачка МакSим (Марина Максимова), вперше прокоментували стан її здоров'я.

Про це повідомляє видання NEW.

Як розповів медперсонал, артистка досі знаходиться в реанімації й відвідувати артистку не можна нікому. Також в лікарні пояснили, що зараз всі відділення знаходяться в так званій "червоній зоні". Відповідно, саме з цієї причини візити до пацієнтів, це стосується навіть найближчих родичів і заборонені. "Вона поступила 23 червня і з того моменту знаходиться в реанімації. У нас зараз всі відділення – це "червона зона". Відвідувати не можна нікого, навіть тих, хто знаходиться не в реанімації, а в звичайних палатах", – сказав представник медичної установи.