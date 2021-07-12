ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Подруга МакSим розповіла, що співачка в критичному стані: почався сепсис

Новость на русском →
Росія, Понеділок 12 липня 2021 20:48
Подруга МакSим розповіла, що співачка в критичному стані: почався сепсис Фото: співачка МакSим (instagram.com/maksimartist)
Автор: Роман Мирончук

МакSим, яка вже майже місяць перебуває в штучній комі, зараз в критичному стані. Російської артистці різко стало гірше і у неї почався сепсис. При цьому вона підключена до ШВЛ і ЕКМО (метод штучного насичення крові киснем)

Про це розповіла подруга співачки, повідомляє кр.ru.

Кілька днів тому МакSим стало краще, і лікарі спробували вивести її з медикаментозної коми. При цьому до неї стала повертатися свідомість, але все ж стан був важким і довелося знову занурити співачку в медикаментозний сон.

"Марина знову в критичному стані. Вона зараз знаходиться в медикаментозному сні, підключена до ШВЛ і ЕКМО. Лікарі зробили свіже КТ і аналіз крові, обстеження показало, що в її легенях найсильніший гнійно-запальний процес. Судячи з усього, почався сепсис", - розповіла подруга співачки.

За її словами, лікарі роблять все можливе, щоб артистці стало легше. Поки медики не дають прогнозів, але вірять в те, що МакSим зможе перемогти хворобу.

Коли співачка поступила в клініку, то у неї виявили антитіла. Швидше за все, вона вже вдруге захворіла на коронавірус, хоча тести показали негативний результат. Їй зробили КТ і з'ясували, що легені вражені на 75%.

Нагадаємо, стали відомі подробиці госпіталізації МакSим. Співачка лежить в VIP-палаті і на її лікування йдемо багато грошей.

Ми також писали про те, що легенда радянського року Петро Мамонов потрапив в реанімацію з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Максим
LITE
Петра і Павла 2021: всі заборони великого свята, особливі традиції і прикмети
Петра і Павла 2021: всі заборони великого свята, особливі традиції і прикмети