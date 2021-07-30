"Посещать нельзя": в больнице впервые заговорили о состоянии МакSим
В городе Москва в городской клинической больнице № 52, где сейчас находится российская певица МакЅим (Марина Максимова) впервые прокомментировали состояние ее здоровья.
Об этом сообщает издание NEW.
Как рассказал медперсонал, артистка до сих пор находится в реанимации и посещать артистку нельзя никому.
Также в больнице пояснили, что сейчас все отделения находятся в так называемой "красной зоне". Соответственно, именно по этой причине визиты к пациентам, это касается даже ближайших родственников и запрещены.
"Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения – это "красная зона". Посещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах", – сказал представитель медицинского учреждения.
Ранее мы сообщали, что исполнительница МакЅим пожаловалась на плохое самочувствие. Затем после госпитализации была введена в искусственную кому (медикаментозный сон).
Артистке несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.
Через некоторое время у звезды, которую госпитализировали с пневмонией, обнаружили пораженные на более чем 75%.
Также врачи обнаружили у певицы заболевания, поражает печень. Медики предположили, что певица давно страдает этим недугом, и, возможно, она уже в хронической стадии.