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"Посещать нельзя": в больнице впервые заговорили о состоянии МакSим

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Пятница 30 июля 2021 19:50
"Посещать нельзя": в больнице впервые заговорили о состоянии МакSим Фото: врачи рассказали о состоянии МакЅим (instagram.com/maksimartist)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Москва в городской клинической больнице № 52, где сейчас находится российская певица МакЅим (Марина Максимова) впервые прокомментировали состояние ее здоровья.

Об этом сообщает издание NEW.

Как рассказал медперсонал, артистка до сих пор находится в реанимации и посещать артистку нельзя никому.

Также в больнице пояснили, что сейчас все отделения находятся в так называемой "красной зоне". Соответственно, именно по этой причине визиты к пациентам, это касается даже ближайших родственников и запрещены.

"Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения – это "красная зона". Посещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах", – сказал представитель медицинского учреждения.

Ранее мы сообщали, что исполнительница МакЅим пожаловалась на плохое самочувствие. Затем после госпитализации была введена в искусственную кому (медикаментозный сон).

Артистке несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Через некоторое время у звезды, которую госпитализировали с пневмонией, обнаружили пораженные на более чем 75%.

Также врачи обнаружили у певицы заболевания, поражает печень. Медики предположили, что певица давно страдает этим недугом, и, возможно, она уже в хронической стадии.

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