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Співачка МакSим у важкому стані: здоров'я зірки погіршується

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П'ятниця 25 червня 2021 19:15
Співачка МакSим у важкому стані: здоров'я зірки погіршується Фото: співачка МакSим у тяжкому стані (instagram.com/maksimartist)
Автор: Тетяна Самарук

Російська співачка МакSим, яка вже декілька днів перебуває у штучній комі та підключена до апарату ШВЛ, у тяжкому стані.

Про це пишуть у Telegram-каналі "Baza"

У зірки, яку госпіталізували з пневмонією, уражені легені на більш ніж 75%.

"Її перевели до умовної групи "КТ-4". До цієї групи відносять всіх хворих коронавірусом з великою площею ураження легень. У Максим - більш як 75%", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляють, що виконавиця досі в стані медикаментозної коми й підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Справжнє ім'я 38-річної співачки Марина Абросімова. Наразі артиста знаходиться під цілодобовим наглядом.

Співачка МакSим у важкому стані: здоров'я зірки погіршується

Фото: співачка МакSим у комі (instagram.com/maksimartist)

Раніше ми повідомляли, що PR-менеджера артистки Яни Богушевської розповіла, що зараз співачку не збираються відключати від апарату ШВЛ, адже лікарі не спостерігають значних поліпшень.

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Макsим певец
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