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Співачка МакЅим в комі: що відомо

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Росія, Субота 19 червня 2021 16:32
Співачка МакЅим в комі: що відомо Фото: співачка МакЅим (instagram.com/maksimartist)
Автор: Володимир Костирін

Співачка МакЅим в лікарні після недавньої госпіталізації була введена в штучну кому (медикаментозний сон) - в московській клініці російська артистка також підключена до апарату ШВЛ.

Про це 19 червня передали представники виконавиці, повідомляє StarHit.

38-річна Марина Абросімова (справжнє ім'я співачки) потрапила до лікарні кілька днів тому, і у неї діагностували пневмонію та 40% ураження легенів.

При цьому є підозра, що недуга викликаний коронавірусом, проте тести показують негативний результат. Причому тричі.

На погіршення самопочуття і перші ознаки застуди МакЅим поскаржилася близько тижня тому, напередодні виступу на концерті.

"Виступала я на сцені вже з температурою 39. 13 червня я знову зробила тест, результат якого був знову негативний. Але потім моє самопочуття стало погіршуватися, температура не падала, я знову викликала лікаря і мене забрали в клініку", - написала співачка три дні тому у своєму Instagram.

Тепер з'ясувалося, що інтенсивна терапія і неінвазивна вентиляція легенів особливих результатів не дали, стан її здоров'я значно погіршився, виникли проблеми з самостійним диханням. Тому медики прийняли рішення про введення в штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи, і запобігти кисневе голодування.

У лікарні розповіли, що нині проводиться комплексне обстеження організму.

За словами піар-директора МакЅим, співачка знаходиться "в руках дуже хороших лікарів, ситуація під контролем", тому панікувати не варто.

Співачка МакЅим в комі: що відомо

Співачка МакЅим (фото: instagram.com/maksimartist)

Зазначається, що ситуацію ускладнює ряд проблем зі здоров'ям артистки, оскільки її організм ослаблений після тривалого відновлення через автомобільну аварію, в яку МакЅим потрапила влітку 2019 року. Тоді співачка взяла тривалу творчу паузу і припинила виступати. Нещодавно знову почала виходити на сцену.

Нагадаємо також, що в 2015 році співачка МакЅим виступала в окупованому Росією Криму на фестивалі в Ялті, через що потрапила в базу сайту "Миротворець" в розділ "Чистилище".

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Макsим певец кома Коронавірус
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