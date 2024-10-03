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Лилия Ребрик очаровала видео с самой маленькой дочерью и сыном известного актера: "Начинаем выбирать женихов"

Четверг 03 октября 2024 10:43
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Лилия Ребрик очаровала видео с самой маленькой дочерью и сыном известного актера: "Начинаем выбирать женихов" Лилия Ребрик с дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая в марте этого года в третий раз стала мамой, показала в сети милое видео со своей дочерью Адель и сыном популярного актера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

На видео присутствует актер Алексей Нагрудный, который знаком многим зрителям благодаря телесериалу "Жіночий лікар" и роли Юрия Сердюка, со своим младшим сыном Евгением. Рядом стоит Ребрик, которая держит 6-месячную Адель на руках. Дети активно рассматривают друг друга и проявляют интерес.

"Начинаем выбирать женихов. Пара Евгений + Адель совпала", - пошутила в подписи к видео ведущая.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Лилии Ребрик и Алексея Нагрудного тут же принялись комментировать милую публикацию:

  • "Ой, там еще у Решетников куча женихов"
  • "Что может быть милее"
  • "Невероятный сюжет"
  • "Будущая звездная пара"
  • "Какие же они чудесные"
  • "Милашки".

Отметим, что Алексей Нагрудный воспитывает со своей женой, кастинг-директором Светланой Горошковой двоих сыновей: Александра, которому 15 лет, и Евгения. Малыш родился в начале 2024 года.

Лилия Ребрик очаровала видео с самой маленькой дочерью и сыном известного актера: &quot;Начинаем выбирать женихов&quot;

Алексей Нагрудный с женой (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)

Лилия Ребрик уже 12 лет замужем за хореографом Андреем Диким. Старшей дочери пары, Диане, 11 лет, Полине - 6, а маленькой Адель - полгода.

Примечательно, что имя малышки состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея, Дианы и Полины (дочерей звездного семейства).

Лилия Ребрик очаровала видео с самой маленькой дочерью и сыном известного актера: &quot;Начинаем выбирать женихов&quot;Лилия Ребрик очаровала видео с самой маленькой дочерью и сыном известного актера: &quot;Начинаем выбирать женихов&quot;Лилия Ребрик очаровала видео с самой маленькой дочерью и сыном известного актера: &quot;Начинаем выбирать женихов&quot;

Семья Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик призналась, каких страхов лишилась с рождением третьего ребенка.

Также читайте о том, что звезда "Жіночого лікаря" рассказала о беременности в 17 лет.

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