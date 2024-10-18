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Мамина копия: Лилия Ребрик поразила невероятным сходством с 6-летней дочерью (фото)

Пятница 18 октября 2024 15:40
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Мамина копия: Лилия Ребрик поразила невероятным сходством с 6-летней дочерью (фото) Лилия Ребрик с дочерью (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик порадовала фанов новым фото с 6-летней дочкой Полиной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Лилия поделилась двумя снимками, на которых она и Полина были одеты в одинаковые образы: черные пуховики, сапоги и сумки от бренда Chanel.

"Этот взгляд, эта поза. Просто смотрю - и сама в шоке! Это моя маленькая Поля и такая уже взрослая...Такая интересная. Такая ни на кого не похожая. Хотя ... Может мы все же похожи?", - говорится в заметке Ребрик.

Актриса отметила, что средние дети в семье требуют особого подхода и внимания.

Мамина копия: Лилия Ребрик поразила невероятным сходством с 6-летней дочерью (фото)

Лилия Ребрик с дочерью Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакция юзеров

Пользователи сети имеют разные мнения относительно того, на кого похожа девочка больше. Одни считают, что на маму, а другие видят в ней копию отца, хореографа Андрея Дикого.

  • Ліліє, ви дуже схожі, красуні
  • Трішечки?! Це ж ваша копія!
  • Ліля, тут є різні думки, але я давно придивляюся до Вашої родини, і, як на мене, саме Поліна - це ваша копія, Діана - це батько, у маленької Адель ніби риси обох батьків
  • Полінка схожа на вас, Лілю, а старша і найменша донечки - на тата
  • Модель підростає!!! Дівчинка - вогонь!

Мамина копия: Лилия Ребрик поразила невероятным сходством с 6-летней дочерью (фото)

Лилия Ребрик с дочерью Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танці з зірками" на телеканале СТБ 2011 года. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий - ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана, появившаяся на свет в 2012-м, Полина - в 2018-м, и Аделина родилась в марте этого года.

Мамина копия: Лилия Ребрик поразила невероятным сходством с 6-летней дочерью (фото)

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Недавно Лилия Ребрик очаровала видео с самой маленькой дочерью и сыном известного актера.

Также она призналась, каких страхов лишилась с рождением третьего ребенка.

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