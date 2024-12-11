Лилия Ребрик поделилась секретом, как она совмещает материнство и карьеру

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в марте этого года в третий раз стала мамой , поделилась своими лайфхаками, как ей удается совмещать карьеру и обязанности многодетной мамы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для Viva .

"Считаю, что нужно правильно организовывать свою работу. Это непросто, но этому можно научиться, и, как мне кажется, я умею это делать безупречно", - отметила актриса.

Также она посоветовала не брать женщинам слишком много на себя.

"Часто женщины берут на себя слишком много, а потом ходят уставшие, без настроения, потому что постоянно хотят спать. Нет, так нельзя. Мама - это своего рода Wi-Fi энергии в семье. Если она истощена, то "батарейки" разряжены у всех", - отметила Ребрик.

Кроме того, она рассказала о делегировании в семье.

"Я такая мама, которая умеет что-то поручить своим родным, близким. Если кто-то из них может погулять с вашим ребенком, попросите об этом, а сами отдохните или сделайте что-то полезное для себя. Семья - это команда, где все играют в одни ворота. У нас общие правила, которые мы обсуждаем, и у каждого свои обязанности", - отметила телеведущая.

Семья Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Как изменились отношения Ребрик со старшими детьми после появления Адель

В марте 2024 года Ребрик родила своему супругу, хореографу Андрею Дикому еще одну дочь. Пара также воспитывает 12-летнюю Диану и 6-летнюю Полину.

Лилия Ребрик также рассказала про отношения в семье после появления третьего ребенка.

"У нас в семье есть правило: с появлением каждого нового ребенка любви становится только больше. Мы не делим ее на троих, а увеличиваем втрое. Когда родилась вторая дочь, мы удвоили любовь, нежность и заботу. С появлением третьего ребенка все это умножилось на три. Это потрясающий принцип", - подчеркнула актриса.

Также она подчеркнула, что важно проводить время качественно с каждым ребенком.

"Если говорить о внимании, которое мы уделяем детям, то для нас важно проводить время вместе всей семьей и с каждым ребенком по отдельности. Нужно всегда находить для этого возможность, ведь дети смотрят на родителей и строят свою модель поведения на будущее", - рассказала она.

Отметим, что 7-месячная малышка Адель уже произнесла свое первое слово "мама".

А недавно Ребрик шокировала, что они уже выбирают женихов. Она показала в сети милое видео со своей дочерью Адель и сыном популярного актера Алексея Нагрудного, который знаком многим по роли Юрия Сердюка в телесериале "Жіночий лікар. Нове життя".

Семья Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)