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Порошенко роз'яснив позицію по дебатам 19 квітня

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 14:44
Порошенко роз'яснив позицію по дебатам 19 квітня
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко виступив за дебати в студії "Суспільного"

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського 19 квітня можуть пройти тільки в студії "Суспільного". Про це Порошенко заявив на НСК "Олімпійському", передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що кожен українець має право знати позицію кандидатів на посаду президента на наступні 5 років, які будуть визначати майбутнє України та її народу

"Я як законослухняний громадянин і кандидат в президенти 19 квітня о 20:00 точно буду в студії "Суспільного" для проведення дебатів, як це передбачено українським законодавством", - додав президент

Порошенко роз'яснив позицію по дебатам 19 квітня

 

Нагадаємо, сьогодні вранці у Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня. Зокрема, за словами спікера його виборчого штабу Олега Медведєва, президент з'явиться на стадіоні, якщо час дебатів не буде збігатися з ефіром на "Суспільному".

До цього спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що дебати плануються на останню п'ятницю перед днем тиші - 19 квітня, як це передбачено законодавством.

"Позиція Зеленського була озвучена - що ми готові до дебатів і йдемо на них. Вони відбудуться на стадіоні", - зазначив Разумков.

 

Порошенко готовий почекати Зеленського на НСК
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