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У Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 11:54
У Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Дебати з Порошенком на НСК пройдуть, якщо вони не збігатимуться з ефіром "Суспільного"

Дебати з Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" 19 квітня можуть відбутися, якщо вони не будуть співпадати за часом з дебатами в ефірі "Суспільного". Про це в ефірі "5 каналу" заявив представник його виборчого штабу Олег Медведєв.

За його словами, Порошенко 19 квітня з'явиться на стадіоні, якщо час дебатів не буде збігатися з ефіром на "Суспільному".

"Якщо це будуть дебати, дебати в той час, який не суперечить законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на той час, коли Порошенко за законом має бути на "Суспільному", Порошенко піде на "Суспільне", - пояснив Медведєв.

Нагадаємо, напередодні Порошенко записав ще одне звернення Володимиру Зеленському із закликом взяти участь у дебатах на НСК 14 квітня. Очікується, що сьогодні о 14:14 на стадіоні розпочнеться виступ чинного президента.

Зазначимо, раніше Зеленський розповів, чому не здав аналізи на НСК "Олімпійський" разом з Порошенком. Зокрема, він зазначив, що проти нього "хтось готував провокації" і коли-небудь всі про це дізнаються.

 

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