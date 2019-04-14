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Зеленський розповів, чому не здав аналізи на НСК "Олімпійський"

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 11:38
Зеленський розповів, чому не здав аналізи на НСК "Олімпійський"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський повідомив, що проти нього готувалась провокація

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський прокоментував, чому відмовився їхати здавати аналізи на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Зеленського для Новини України.

Зеленський повідомив, що проти нього "хтось готував провокації" і коли-небудь усі дізнаються цю інформацію.

"Я туди не поїхав, отримав таку секретну інформацію. Зараз я не готовий про неї говорити", - розповів кандидат в президенти.

Також він повідомив, що міг здати аналізи у знайомих йому приватних клініках "Борис" та "Євролаб".

"Я міг поїхати туди, або туди. Я дійсно не хотів їхати на НСК з дуже простої причини: я не знав, що там будуть робити з моїми аналізами потім", - наголосив Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський прокоментував, чому на нього працюють люди Коломойського. Зеленський пояснив, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан є частиною однією з трьох компаній, з якою у нього заключено контракт.

Нагадаємо, у Зеленського прокоментували рух України в НАТО. За словами спікера передвиборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитра Разумкова, інтеграція в Північноатлантичний альянс дійсно важлива для України і наразі в штабі Зеленського не бачать її альтернативи.

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