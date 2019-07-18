Пора в музей воскових фігур: Ані Лорак запідозрили в операції на обличчі

Ані Лорак запідозрили в хірургічної підтяжки обличчя (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак виставила нове фото, але нарвалася на критику

Ані Лорак продовжує викладати нові фотографії в мережу. На цей раз популярна українська співачка зробила селфі в машині, але шанувальники артистки запідозрили її в хірургічній підтяжці обличчя. Новий знімок співачка показала на своїй сторінці в Instagram.

"Хай теплом наповниться твоє серце. Доброго, світлого вечора!" - підписала фото артистка.

Ані Лорак запідозрили в хірургічної підтяжки обличчя (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники співачки відразу ж помітили зміни на обличчі Ані Лорак і прокоментували знімок.

Губи, уф. Навіщо себе псуєте. Ви така красуня і без цього;

Тепер можна і в Голлівуд, там всі такі "перештопані"... Це ж як треба себе не любити, щоб так перекроїти своє обличчя?!

Від колишньої Кароліни не залишилося і сліду. Постійні поліпшення геть вбили природну красу. Стала силіко-ботоксною лялькою, як і всі. Пора в музей воскових фігур.

Ще пару пластики і Боря Моїсеєв...

Нагадаємо, що нещодавно розпатлана Ані Лорак здивувала шанувальників новим образом.

Раніше повідомлялося про те, що Ані Лорак піддалася жорсткій критиці з боку своїх прихильників через те, що почала співати погані пісні, які не чіпляють слухача.

Ми також писали про те, що експерт розкрив правду про обранців Ані Лорак. За його словами, співачка шукає в чоловіках підтримку і опору.