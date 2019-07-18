Пора в музей восковых фигур: Ани Лорак заподозрили в операции на лице

Ани Лорак заподозрили в хирургической подтяжке лица (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак выставила новое фото, но нарвалась на критику

Ани Лорак продолжает выкладывать новые фотографии в сеть. На этот раз популярная украинская певица сделала селфи в машине, но поклонники артистки заподозрили ее в хирургической подтяжке лица. Новый снимок певица показала на своей странице в Instagram.

"Пусть теплом наполнится твое сердце. Доброго, светлого вечера!" - подписала фото артистка.

Ани Лорак заподозрили в хирургической подтяжке лица (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники певицы сразу же заметили изменения на лице Ани Лорак и прокомментировали снимок.

Губы, уф. Зачем себя портите. Вы такая красавица и без этого;

Теперь можно и в Голливуд, там все такие "перештопанные"... Это как же нужно себя не любить, чтобы так перекроить свое лицо?!

От былой Каролины не осталось и следа. Постоянные улучшайзинги напрочь убили природную красоту. Стала силико-ботоксной куклой, как и все. Пора в музей восковых фигур.

Еще пару пластики и Боря Моисеев…

Напомним, что недавно растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак подверглась жесткой критике со стороны своих поклонников из-за того, что начала петь плохие песни, которые не цепляют слушателя.

Мы также писали о том, что эксперт раскрыл правду об избранниках Ани Лорак. По его словам, певица ищет в мужчинах поддержку и опору.