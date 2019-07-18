ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пора в музей восковых фигур: Ани Лорак заподозрили в операции на лице

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 11:19
Пора в музей восковых фигур: Ани Лорак заподозрили в операции на лице
Ани Лорак заподозрили в хирургической подтяжке лица (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак выставила новое фото, но нарвалась на критику

Ани Лорак продолжает выкладывать новые фотографии в сеть. На этот раз популярная украинская певица сделала селфи в машине, но поклонники артистки заподозрили ее в хирургической подтяжке лица. Новый снимок певица показала на своей странице в Instagram.

"Пусть теплом наполнится твое сердце. Доброго, светлого вечера!" - подписала фото артистка.

Пора в музей восковых фигур: Ани Лорак заподозрили в операции на лице

Ани Лорак заподозрили в хирургической подтяжке лица (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники певицы сразу же заметили изменения на лице Ани Лорак и прокомментировали снимок.

  • Губы, уф. Зачем себя портите. Вы такая красавица и без этого;
  • Теперь можно и в Голливуд, там все такие "перештопанные"... Это как же нужно себя не любить, чтобы так перекроить свое лицо?!
  • От былой Каролины не осталось и следа. Постоянные улучшайзинги напрочь убили природную красоту. Стала силико-ботоксной куклой, как и все. Пора в музей восковых фигур.
  • Еще пару пластики и Боря Моисеев…

Пора в музей восковых фигур: Ани Лорак заподозрили в операции на лице

Пора в музей восковых фигур: Ани Лорак заподозрили в операции на лице

Пора в музей восковых фигур: Ани Лорак заподозрили в операции на лице

Напомним, что недавно растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак подверглась жесткой критике со стороны своих поклонников из-за того, что начала петь плохие песни, которые не цепляют слушателя.

Мы также писали о том, что эксперт раскрыл правду об избранниках Ани Лорак. По его словам, певица ищет в мужчинах поддержку и опору.

Фанаты забили тревогу после длительной пропажи Ани Лорак из соцсетей Известная певица чуть не погибла в авиакатастрофе: все подробности
Новости Украины шоубизАни Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь