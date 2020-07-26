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У Кирилівці на пляжах нова проблема: неможливо підійти до води (відео)

Кирилівка, Неділя 26 липня 2020 15:25
У Кирилівці на пляжах нова проблема: неможливо підійти до води (відео)
У Кирилівці на пляжах нова проблема (фото: РБК-Україна/Анна Кисільова)
Автор: Анна Кисельова

На пляжах Кирилівки справжній ажіотаж

У Кирилівці на пляжах нова проблема – настільки багато туристів, що практично неможливо знайти вільне місце для відпочинку. У пік сезону численні бази відпочинку і пансіонати Кирилівки заселені під зав'язку. Попри штормове море, медузи, морські блохи, на березі безліч людей, які купаються у високих хвилях і засмагають на березі.

Особливо багато людей у вихідні на центральному пляжі, адже сюди приходять курортники, які відпочивають в приватному секторі, а також ті, хто приїхав у Кирилівку на один день. Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Через великий наплив людей, ті, у кого є можливість і особистий транспорт намагаються перебратися на коси, де на пляжах поки ще є місце.

"Таке відчуття, що я потрапила в Китай", - прокоментувала своє відео мешканка Мелітополя, яка 26 липня побувала на центральному пляжі в Кирилівці.

У Кирилівці на пляжах нова проблема

Нагадаємо, що раніше біля берегів Азовського моря спостерігалася ще одна проблема, яка псує відпочинок.

Також ми писали, що українець поскаржився на відпочинок в Кирилівці через медуз і морських бліх.

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