У популярному інтернет-магазині продають символіку бойовиків "ДНР" (фото)

AliExpress продає символіку бойовиків "ДНР" (фото: facebook.com/Игорь Іванов)

AliExpress торгує символікою терористичних організацій "Л/ДНР"

Відомий віртуальний торговий майданчик AliExpress продає символіку бойовиків "Л/ДНР". Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц, який також опублікував відповідні фотографії на своїй сторінці в Twitter.

Анатолій зазначив, що йому цікаво, чи знає керівництво торгового майданчика, що на AliExpress продається символіка терористичної організації.

AliExpress продає символіку бойовиків "ДНР" (фото: twitter.com/Shtirlitz53)

Нагадаємо, що військові ЗСУ знищили бойовика "ДНР" на прізвисько Бера. При цьому його справжнє ім'я - Віталій Свинарьов. Він перебував в 9-му окремому штурмовому полку морської піхоти "ДНР". Крім того, Свинарьов був у базі "Миротворця".

Раніше повідомлялося про те, що бойовики "ЛНР" намагалися завербувати українську чиновницю. "Спецслужби" бойовиків хотіли втягнути жінку у антидержавну діяльність. З нею поводили бесіди, коли вона приїжджала до своїх родичів, які живуть на території ОРЛО.

Ми також писали про те, що під Дніпром розгорівся сепаратистський скандал через те, що з цифрового телебачення Т2 показували пропаганду РФ. Співробітників СБУ закликали розібратися з цим інцидентом в терміновому порядку.