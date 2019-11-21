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Бойовики "ЛНР" намагалися завербувати українську чиновницю

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 16:59
Бойовики "ЛНР" намагалися завербувати українську чиновницю
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Жінку намагалися завербувати під час відвідування тимчасово окупованої території Луганської області

Контррозвідники Служби безпеки України викрили спробу вербування чиновниці в Луганській області бойовиками "ЛНР" під час відвідування тимчасово окупованій території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, представники "спецслужб" бойовиків намагалися втягнути жінку в антидержавну діяльність, коли вона відвідувала своїх родичів на території ОРЛО.

"Бойовиків зацікавив той факт, що за родом професійної діяльності вона має доступ до актуальної інформації з економічної та соціально-політичної ситуації в Луганській області. Терористи традиційно вдалися до психологічного тиску і шантажу, погрожували блокувати їй відвідування близьких на окупованій території. Таким чином представники бойовиків змусили чиновницю погодитися на конфіденційне співробітництво", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що подальші інструкції від кураторів жінка повинна була отримати через телефон.

"Після повернення на контрольовану державою територію держслужбовець стала об'єктом уваги контррозвідників СБУ. Перевірка показала, що вона не збиралася робити ніяких дій на шкоду державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

В СБУ підкреслили, що подібні випадки не є поодинокими, а також нагадали, що згідно з ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі терміном до 15 років. Людина звільняється від відповідальності, якщо повідомить СБУ, що його завербували й не буде виконувати накази іноземних спецслужб або організацій.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області співробітники СБУ виявили та блокували механізм незаконної легалізації в Україні громадян Росії і бойовиків так званої "ДНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області СБУ затримала чоловіка, який співпрацював з російськими спецслужбами і поширював заклики до вчинення терактів в День гідності і свободи. Чоловік погодився на співпрацю з РФ з ідеологічних міркувань.

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