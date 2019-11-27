На Донбасі самоліквідувався один з ватажків "ЛНР" (фото)

На Донбасі помер один з ватажків "ЛНР" (Колаж РБК-Україна)

На окупованому Донбасі помер один з бойовиків "ЛНР"

У Донецькій області самоліквідувався один з ватажків "ЛНР" Михайло Гайдуков. Він очолював "Республіканську організацію ветеранів ЛНР". Смерть наздогнала бойовика 26 листопада 2019 року. Про це повідомив український військовий і патріот Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Telegram-каналі.

"26.11.19 Гайдуков Михайло сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Самоліквідувався сам. Все буде Україна і перемога за нами!", - написав український військовий.

Терорист Михайло Гайдуков (Анатолій Штефан/Telegram)

У той же блогер він не повідомив, як саме помер Гайдуков. Також він опублікував його фото.

Смерть Гайдукова підтвердила так звана "Адміністрація міста Луганська", але про причину його смерті не проінформувала.

Гайдуков числився в чорному списку базі сайту "Миротворець" як пособника терористів. Він народився в Білорусі, але постійно проживав у Луганську на вулиці Коцюбинського. Також в свій час він перебував у "Партії регіонів".