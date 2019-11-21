Бійці ЗСУ знищили бойовика "ДНР" на прізвисько Бера (фото)

Військові ЗСУ знищили бойовика "ДНР" Віталія Свинарева (фото: колаж РБК-Україна)

Військові ЗСУ продовжують ліквідовувати бойовиків "ДНР"

Українські військові смертельно поранили Віталія Свинарева, який був у рядах бойовиків "ДНР". Свинарьов був у 9-му окремому штурмовому полку морської піхоти "ДНР". Про це розповів блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter.

Імовірно Свинарьов, прізвисько якого було Бера, помер від важких поранень 19 листопада 2019 року в Приазов'ї. Відомо, що бойовик народився 4 лютого 1982 року в Макіївці Донецької області.

Військові ЗСУ знищили бойовика "ДНР" Віталія Свинарева (фото: twitter.com/666_mancer)

Свинарьов перебував у базі "Миротворця" і числився там, як бойовик незаконних збройних формувань. Також на сайті йдеться про те, що 18 травня 2017 року він був поранений в районі Безіменного і звертався в медичні установи так званих "ДНР/ЛНР".

Військові ЗСУ знищили бойовика "ДНР" Віталія Свинарева (скріншот: twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що бойовики передали тіло замученого українця. При цьому вони стверджують, що це військовий ЗСУ Роман Безпалий, який потрапив до них у полон і вчинив самогубство.

Військові ЗСУ знищили бойовика "ДНР" Віталія Свинарева (скріншот: twitter.com/666_mancer)

Але рідні українського бійця вважають, що бойовики насправді не передали тіло Романа. Крім того, такої ж думки дотримується старший солдат Максим Горяїнов, який також був у полоні у бойовиків.

Горяїнов розповів, що коли вони потрапили в полон, то всіх розсадили в одиночні камери. Беспалого хотіли зламати першого, тому що його вважали неформальним лідером групи.