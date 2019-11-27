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В популярном интернет-магазине продают символику боевиков "ДНР" (фото)

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 21:14
В популярном интернет-магазине продают символику боевиков "ДНР" (фото)
AliExpress продает символику боевиков "ДНР" (фото: facebook.com/Игорь Иванов)

AliExpress торгует символикой террористических организаций из "Л/ДНР"

Известная виртуальная торговая площадка AliExpress продает символику боевиков "Л/ДНР". Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штирлиц, который также опубликовал соответствующие фотографии на своей странице в Twitter.

Анатолий отметил, что ему интересно, знает ли руководство торговой площадки, что на AliExpress продается символика террористической организации.

В популярном интернет-магазине продают символику боевиков &quot;ДНР&quot; (фото)В популярном интернет-магазине продают символику боевиков &quot;ДНР&quot; (фото)

AliExpress продает символику боевиков "ДНР" (фото: twitter.com/Shtirlitz53)

Напомним, что военные ВСУ уничтожили боевика "ДНР" по прозвищу Бэра. При этом его настоящее имя - Виталий Свинарев. Он находился в 9-ом отдельном штурмовом полку морской пехоты "ДНР". Кроме того, Свинарев был в базе "Миротворца".

Ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" пытались завербовать украинскую чиновницу. "Спецслужбы" боевиков хотели втянуть женщину в антигосударственную деятельность. С ней поводили беседы, когда она приезжала к своим родственникам, которые живут на территории ОРЛО.

Мы также писали о том, что под Днепром разгорелся сепаратистский скандал из-за того, что по цифровому телевидению Т2 показывали пропаганду РФ. Сотрудников СБУ призвали разобраться с этим инцидентом в срочном порядке.

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