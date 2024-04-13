Популярная украинская певица появилась на публике после слухов об "алкоголизме"

Недавно блогер Богдан Беспалов со ссылкой на анонимных друзей певицы Lida Lee сообщил об ее алкозависимости. На днях она впервые после этих слухов появилась на публике.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на музыкальный портал "Музвар".
Сообщается, что 13 апреля Lida Lee выступила в кабаре "Рояль 21+".
В Telegram-канале "Музвар" опубликовали соответствующее видео и афишу к спектаклю.
Напомним, что на днях Богдан Беспалов заявил, что Lida Lee сейчас находится в реабилитационном центре, где лечится от алкогольной зависимости.
Эту информацию ему "слили" инсайдеры из близкого окружения певицы, как и видео из центра, которое Лида прислала своим друзьям в личном чате.
После этого звезда вышла на связь и призналась, что в "самый уязвимый момент в жизни получила нож в спину от ближайших друзей".
Недавно мы рассказывали, что "любовник" Оли Поляковой написал песню о ней после скандала.
Также Анна Тринчер рассказала, как живет в одиночестве после развода .