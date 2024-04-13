Популярная украинская певица появилась на публике после слухов об "алкоголизме"

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Сообщается, что 13 апреля Lida Lee выступила в кабаре "Рояль 21+".

В Telegram-канале "Музвар" опубликовали соответствующее видео и афишу к спектаклю.

Напомним, что на днях Богдан Беспалов заявил, что Lida Lee сейчас находится в реабилитационном центре, где лечится от алкогольной зависимости.

Эту информацию ему "слили" инсайдеры из близкого окружения певицы, как и видео из центра, которое Лида прислала своим друзьям в личном чате.

После этого звезда вышла на связь и призналась, что в "самый уязвимый момент в жизни получила нож в спину от ближайших друзей".