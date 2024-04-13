RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Популярная украинская певица появилась на публике после слухов об "алкоголизме"

Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно блогер Богдан Беспалов со ссылкой на анонимных друзей певицы Lida Lee сообщил об ее алкозависимости. На днях она впервые после этих слухов появилась на публике.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на музыкальный портал "Музвар".

Подробности

Сообщается, что 13 апреля Lida Lee выступила в кабаре "Рояль 21+".

В Telegram-канале "Музвар" опубликовали соответствующее видео и афишу к спектаклю.

Напомним, что на днях Богдан Беспалов заявил, что Lida Lee сейчас находится в реабилитационном центре, где лечится от алкогольной зависимости.

Эту информацию ему "слили" инсайдеры из близкого окружения певицы, как и видео из центра, которое Лида прислала своим друзьям в личном чате.

После этого звезда вышла на связь и призналась, что в "самый уязвимый момент в жизни получила нож в спину от ближайших друзей".

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса