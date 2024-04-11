Анна Тринчер рассказала, как живет в одиночестве после развода

Анна Тринчер недавно развелась с Александром Волошиным, а теперь научилась жить сама и, кажется, это состояние нравится девушке.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль певицы.

Как Анна Тринчер живет после развода

Каждой женщине важно полюбить свое одиночество и искать или создавать в нем особую атмосферу, от которой будет трудно отказаться, но которая станет не такой замечательной, с появлением достойного партнера.

Аня была долгое время в отношениях, а затем и в браке. Ее избранником стал блогер Александр Волошин. Но жизнь интересна и непостоянна, и случилось так, что пара разорвала отношения и теперь каждый живет своей жизнью.

Тринчер концентрирует свое внимание на карьере, а также на своем внутреннем состоянии. Анна учится жить сама и принимать свое одиночество.

Девушка составила для себя расписание и создает магическую атмосферу для себя. Она медитирует, ездит на утренние завтраки сама и находит в этом радость.

"Это ощущение взрослой жизни: когда ты идешь завтракать утром в кафе, попиваешь айс-лате в одиночестве и кайфуешь", - пишет Аня.

"Такой вау период: одинокая, кайфую, независимая, хочу хожу дома голой, хочу пою, что хочу - то делаю и куча цветов, хотя даже на свидание не хожу", - дополняет она в следующей stories.

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Такими словами Анна описывает свой период и внутреннее состояние, которое улучшилось. Но о свидании Тринчер немного приврала, ведь дальше девушка показала букет и призналась, что все же, она иногда ходит на свидания. Но к чему это приведет - покажет время.

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