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"Любовник" Оли Поляковой написал песню о ней после скандала

Четверг 11 апреля 2024 18:29
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"Любовник" Оли Поляковой написал песню о ней после скандала Мицкевич и Полякова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Недавно вокруг певицы Оли Поляковой разгорелся скандал из-за "доказательств" ее "романа" с блогером и рэпером Владиславом Мицкевичем. Впрочем, впоследствии мужчина извинился. А сейчас он посвятил певице песню.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали в команде артиста.

"У нас с Олей и ее командой произошли определенные рабочие недоразумения. Я выпил и решил таким образом "отомстить". Не лучшая идея и не тот поступок, которым я горжусь. Но уже случилось, как случилось", - признает Мицкевич.

По словам артиста, между ним и Поляковой была искра, но отношений не было никогда.

"Мы чувствовали на одной волне, создавали что-то вместе, у нас много общего. Чувствую ли я что-то к Оле? Да, я восхищаюсь этой женщиной и, если честно, я был бы счастлив быть с ней в отношениях. Она - невероятный и очень глубокий человек", - отметил певец.

Оля Полякова с Владиславом Мицкевичем (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова и Мицкевич (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Сейчас MITSKEVYCH презентовал клип на новую песню "Королева". Сразу можно заметить намек на то, что трек посвящен Поляковой, ведь в 2018 году она стала невероятно успешной благодаря своему шоу "Королева ночи".

Впрочем, официально посвящать песню именно певице Мицкевич не стал.

"Королева" - это песня-посвящение человеку, которым я восхищаюсь, как женщиной. Которую я хочу видеть в своей жизни, с которой я хочу быть рядом. И я считаю, что каждый человек, совершивший ошибку, имеет право на то, чтобы его простили", - заявил артист.

Напомним, ранее Полякова впервые отреагировала на "пьяную" клевету Мицкевича по поводу их тайного романа .

Кроме того, недавно мы рассказывали, что Дан Балан резко поставил точку в истории с Тиной Кароль.

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