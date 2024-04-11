"Любовник" Оли Поляковой написал песню о ней после скандала
Недавно вокруг певицы Оли Поляковой разгорелся скандал из-за "доказательств" ее "романа" с блогером и рэпером Владиславом Мицкевичем. Впрочем, впоследствии мужчина извинился. А сейчас он посвятил певице песню.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали в команде артиста.
"У нас с Олей и ее командой произошли определенные рабочие недоразумения. Я выпил и решил таким образом "отомстить". Не лучшая идея и не тот поступок, которым я горжусь. Но уже случилось, как случилось", - признает Мицкевич.
По словам артиста, между ним и Поляковой была искра, но отношений не было никогда.
"Мы чувствовали на одной волне, создавали что-то вместе, у нас много общего. Чувствую ли я что-то к Оле? Да, я восхищаюсь этой женщиной и, если честно, я был бы счастлив быть с ней в отношениях. Она - невероятный и очень глубокий человек", - отметил певец.
Полякова и Мицкевич (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Сейчас MITSKEVYCH презентовал клип на новую песню "Королева". Сразу можно заметить намек на то, что трек посвящен Поляковой, ведь в 2018 году она стала невероятно успешной благодаря своему шоу "Королева ночи".
Впрочем, официально посвящать песню именно певице Мицкевич не стал.
"Королева" - это песня-посвящение человеку, которым я восхищаюсь, как женщиной. Которую я хочу видеть в своей жизни, с которой я хочу быть рядом. И я считаю, что каждый человек, совершивший ошибку, имеет право на то, чтобы его простили", - заявил артист.
Напомним, ранее Полякова впервые отреагировала на "пьяную" клевету Мицкевича по поводу их тайного романа .
Кроме того, недавно мы рассказывали, что Дан Балан резко поставил точку в истории с Тиной Кароль.