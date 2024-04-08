Популярная украинская певица страдает от алкозависимости - блогер

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По словам обозревателя шоу-бизнеса, "котята" (именно так он называет своих инсайдеров) прислали ему видео, на котором видно, что исполнительница находится в клинике, где ей, судя по всему, помогают с решением ее проблемы.

"Лида сейчас проходит лечение, достаточно серьезное лечение, в реабилитационном центре по борьбе с алкогольными зависимостями. И вот этот кружочек, который нам слили - это из близкого окружения певицы. Как я понял, у них есть чат для друзей, где они общаются между собой. И там Лида рассказывала о том, как проходит сейчас ее лечение", - поделился Беспалов, обнародовав видео.

Также блогер отметил, что не уверен, вернется ли звезда после своего лечения на сцену.

"Уже два месяца, как нет никаких постов, сториз, ничего на странице. Я очень надеюсь, что мы увидим певицу после лечения, но не факт. Хотелось бы больше узнать о жизни Лиды сейчас, что там происходит, какая история, потому что такой серьезный срыв для творческого человека говорит о том, что были большие проблемы", - добавил он.

Lida Lee отреагировала на "слитое" видео

Артистка не ожидала, что среди ее окружения окажется много коварных людей, которые решили "хайпануть" на ее ситуации.

"В самый уязвимый период жизни от самых близких друзей нож в спину... Думаю, смогу когда-то рассказать, но не сейчас. Я не прощаюсь, это лишь последний эпизод "пропасти", - написала она в своем Instagram.

Lida Lee отреагировала на слитое видео (фото: nstagram.com/lidalee_official)

Напомним, еще в январе этого года певицу подловили в нетрезвом состоянии и слили соответствующее видео в сеть. Именно после этого инцидента она исчезла из соцсетей и о ней ничего не слышно.