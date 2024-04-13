Популярна українська співачка з'явилася на публіці після чуток про "алкоголізм"

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Повідомляється, що 13 квітня Lida Lee виступила в кабаре "Рояль 21+".

У Telegram-каналі "Музвару" опублікували відповідне відео і афішу до вистави.

Нагадаємо, днями Богдан Беспалов заявив, що Lida Lee зараз перебуває в реабілітаційному центрі, де лікується від алкогольної залежності.

Цю інформацію йому "злили" інсайдери з близького оточення співачки, як і відео з центру, яке Ліда надіслала своїм друзям в особистому чаті.

Після цього зірка вийшла на зв'язок і зізналась, що в "найвразливіший момент у житті отримала ніж у спину від найближчих друзів".