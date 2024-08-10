Пономарев показал редкое фото с 17-летним сыном в день своего рождения

Александр Пономарев, который недавно рассказал об отношениях с Марией Яремчук , отметил свой очередной день рождения. В пятницу, 9 августа, ему исполнился 51 год, и по этому случаю артист удивил сеть общим кадром с сыном.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя рассказывает об этом подробнее.

Пономарев показал сына Сашу

На опубликованном фото семья позировала с домашними любимцами, а позади них можно разглядеть праздничный декор. В подписи к фотографии звезда признался, что 17-летний Саша посетил его в честь праздника. Однако накануне певец подчеркивал, что не собирается устраивать пышное празднование по этому поводу, поскольку сейчас не время.

"Родился в 16-00, прыгнул в воду по традиции! Сын приехал поздравить! Любимая живность рядом! Слава Богу!" - отметил Пономарев в публикации.

Пономарев с сыном Сашей (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Реакция сети

Коллеги и поклонники засыпали музыканта комплиментами и поздравлениями. Вот некоторые из них:

"Искренние поздравления, Александр! Счастливой судьбы и долгих лет! Сын - красавец, как и Вы"

"Искренние поздравления! Многих и благих лет! Вот уж украинские красавцы! Будьте счастливы!"

"С днем рождения, Александр! Пусть все задуманное сбудется и Победы всем нам!"

"Творческого воодушевления, чтобы Вы нас радовали своими песнями. Крепкого здоровья всей семье"

"С Днем Рождения, Александр! Здоровья и много вдохновения, пусть оно приходит к Вам как можно чаще, а мы будем получать его от Вас в виде невероятных песен золотым голосом".

Что известно о личной жизни Александра Пономарева

Артист воспитывает троих детей. Сына Александра ему родила Виктория Мартынюк, на которой он женился в 2006 году.

Сына Пономареву родила вторая жена Виктория Мактынюк (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Первой женой известного украинца была продюсер Елена Мозговая, и у пары родилась дочь Евгения. Также Александр удочерил дочь Мозговой от предыдущих отношений Зою. Недавно она совершила каминг-аут.

С Мартынюк знаменитость расстался в 2012 году.

На данный момент он не афиширует подробности своей личной жизни.