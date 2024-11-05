Бывшая жена Пономарева назвала причину, почему они не общаются

Украинский продюсер Алена Мозговая, которая недавно показалась без макияжа и поставила на место хейтеров , честно рассказала о том, почему не общается с бывшим мужем - известным певцом Александром Пономаревым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Наталии Влащенко на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Экс-супруга Пономарева отметила, что все ее отношения в какой-то мере были абьюзивными. И когда интервьюер уточнила, касается ли это отношений с певцом, Мозговая подтвердила.

"Да", - лаконично отметила продюсер.

Однако подробностей Мозговая не стала раскрывать, чтобы не посвящать чужих людей в детали ее личных отношений.

"Моя бабушка говорила: "Никогда не стирай нижнее белье на людях". Я не хочу это обсуждать, это было очень давно. Дай Бог ему счастья и здоровья, я все это уже пережила", - отметила Алена Мозговая.

В то же время она подчеркнула, что сейчас не общается с певцом, который является отцом ее дочери Евгении.

"Он отец моего ребенка. Теплоту и дружеские отношения можно сохранить, если они есть, в природе своей существуют. Но там их и не было", - подчеркнула Мозговая.

Продюсер подчеркнула, что этот брак она воспринимает как опыт.

"Я воспринимаю это сейчас как урок. Он многому меня научил. Научил быть сильной. Многому научил, просто цена очень высока как для меня оказалась, но, в принципе, нормально. Я же все прошла, все ок", - подчеркнула она.

Что известно про отношения Мозговой с Пономаревым

В 1994 году Алена Мозговая родила дочь Зою от мужчины, информации о котором нет в медиа. Через несколько лет у нее завязались отношения с певцом Александром Пономаревым. Они стали жить вместе и артист воспитывал девочку как своего родного ребенка.

В 1999 году у пары родилась общая дочь Евгения.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksand)

Следует отметить, что отец Алены - легендарный певец и композитор Николай Мозговой - был изначально против этого брака, но не препятствовал отношениям влюбленных. Через некоторое время стало известно, что в браке не все так хорошо, так как у пары часто возникали скандалы и споры.

После 10 лет отношений пара распалась. Пономарев вскоре женился на Виктории Мартынюк, а Мозговая вышла замуж за певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрод).

Сам артист в одном из интервью заявил, что причиной их расставания стали измены бывшей супруги.

Дочь Мозговой и Пономарева (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)