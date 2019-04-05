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Зеленський здав аналізи перед дебатами з Порошенком

Новини » Вибори 2019    05.04.2019 - 08:11
Зеленський здав аналізи перед дебатами з Порошенком
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський здав аналізи в приватній лабораторії

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський у рамках підготовки до дебатів з Петром Порошенком сьогодні зранку здав аналіз крові у клініці "Євролаб". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

За словами Зеленського, результати його аналізів будуть готові за три дні. Також він пояснив, що відмовився здавати кров в медичному центрі НСК "Олімпійський", оскільки той не обладнаний спеціальною лабораторією.

Крім того, на питання журналістів, які у нього ще можуть бути умови для проведення дебатів, Зеленський відповів: "Дивіться наші офіційні відео". Після цього він покинув клініку.

Зеленський здав аналізи перед дебатами з Порошенком

Фото: Зеленський здав аналізи перед дебатами
 

Відзначимо, під НСК "Олімпійський" вже утворилася черга з журналістів. Очікується, що Порошенко приїде туди на медичне обстеження о 09:00.

Нагадаємо, вчора Зеленський запропонував Порошенку здати аналізи в незалежній лабораторії після того, як чинний президент призначив йому "зустріч" на НСК "Олімпійський". У штабі Зеленського висловили сумніви в тому, що результати аналізів у медичному центрі стадіону будуть об'єктивними.

У той же час в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що найбільш сучасне обладнання для проведення обстеження кандидатів в президенти перед дебатами є нібито тільки на території НСК "Олімпійський".
 

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