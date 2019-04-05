Аласанія вважає, що дебати кандидатів мають проходити за правилами НСТУ

Фото: Зураб Аласанія (з відкритих джерел)

Він зазначив, що перемовини про місце проведення завершились так і не почавшись

Глава правління НСТУ Зураб Аласанія заявив, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка мають проходити в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України з її модератором і за її правилами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Зураба Аласанії.

Він зазначив, що перемовини про місце проведення дебатів не встигли початися, як уже завершились.

"Панове кандидати. Дебати - за "Законом про вибори президента України". В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України починає переговори щодо дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Раніше в НСТУ заявили, що у них є технічна можливість провести трансляцію дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні НСК "Олімпійський". Зокрема, у телеканалу "UA: Перший" є можливість організувати трансляцію зі стадіону, однак рішення про дебатах на стадіоні повинна прийняти Центральна виборча комісія.