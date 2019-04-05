ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аласанія вважає, що дебати кандидатів мають проходити за правилами НСТУ

Новини » Вибори 2019    05.04.2019 - 02:13
Аласанія вважає, що дебати кандидатів мають проходити за правилами НСТУ
Фото: Зураб Аласанія (з відкритих джерел)

Він зазначив, що перемовини про місце проведення завершились так і не почавшись

Глава правління НСТУ Зураб Аласанія заявив, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка мають проходити в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України з її модератором і за її правилами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Зураба Аласанії.

Він зазначив, що перемовини про місце проведення дебатів не встигли початися, як уже завершились.

"Панове кандидати. Дебати - за "Законом про вибори президента України". В студії Суспільного мовника. З модератором Суспільного мовника. За правилами Суспільного мовника. Крапка", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України починає переговори щодо дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка

Раніше в НСТУ заявили, що у них є технічна можливість провести трансляцію дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні НСК "Олімпійський". Зокрема, у телеканалу "UA: Перший" є можливість організувати трансляцію зі стадіону, однак рішення про дебатах на стадіоні повинна прийняти Центральна виборча комісія.

ЦВК закликала кандидатів призупинити обговорення дебатів Зеленський запропонував Порошенку здати аналізи в незалежній лабораторії
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Зураб Аласаніявыборыдебаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся