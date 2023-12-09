Жена Анатолича назвала самые дорогие подарки от мужа: машины, украшения, путешествия

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Юла рассказала в новом подкасте "Розлючена", который выпускает блогерша Алина Шаманская.

Как подарки делал жене Анатолич

Ведущий и его возлюбленная живут в браке уже более 13 лет. Они воспитывают троих детей: двух дочерей и сына. За время жизни в браке Юла получила от супруга немало подарков.

"Ну путешествия, во-первых, это очень дорогой подарок, если это можно так оценивать в деньгах. Обручальное кольцо - очень дорогой подарок, машины", - призналась супруга Анатолича.

Семья Анатолича (фото: instagram.com/yulattt)

Как ведущий подарил женщине машину

Юла рассказала, что получила автомобиль, который она и Шаманская назвали "кубиком" (Mercedes-Benz G), когда был беременной. Как оказалось, она догадывалась, что получит машину. Но не думала, что это будет именно транспорт премиального класса.

Жена Анатолича получила от мужа в подарок машину (фото: instagram.com/yulattt)

"Я догадывалась, что будет какая-то новая машина, потому что я давно хотела поменять. Но была поражена именно этим выбором. И еще, это знаешь, не в стиле Толи. Вот вешать банты, делать это публично. Просто он знает, что это бы понравилось мне, и он так сделал. Мне понравилось", - объяснила жена Анатолича.