Дорофеева рассекретила стоимость самого дорогого подарка от Кацурина
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась, что самым дорогим подарком, который сделал ей любимый, ресторатор Миша Кацурин, было кольцо. Он подарил украшение артистке на помолвку.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "Нашему радио".
Дорофеева о самом дорогом подарке от Кацурина
По словам знаменитости, кольцо стоит где-то 4-5 тысяч долларов. Исполнительница призналась, что это ее первое дорогое украшение.
Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Я смотрю сразу на кольцо, которое подарил Миша. Стоит где-то 4-5 тыс долларов. Это подарок на помолвку. Я никогда в жизни такого не носила. Это мое первое дорогое украшение", - рассказала Дорофеева.
Тогда ведущие решили поинтересоваться у нее, сколько она зарабатывает в месяц. Однако ответа так и не дождались.
"Фиг вам. Это хороший вопрос. Он всегда интересует всех людей. Именно поэтому я не отвечу на него. Во-первых, что бы я сейчас не сказала, многие могут сказать: "Серьезно, я думала она там вообще..". Поэтому я хочу сказать, что я в принципе такими штуками не триггерила бы людей”, - ответила певица.
Впрочем, Надя не скрывает, что в их семье с Михаилом Кацуриным мужчина зарабатывает больше.
Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, экс-солистка группы "Время и стекло" во второй раз вышла замуж в июле этого года. Ее избранником стал ресторатор Миша Кацурин.
У него двое детей от предыдущего брака с Дашей Кацуриной, с которой после развода с Дорофеевой закрутил роман певец Вова Дантес.